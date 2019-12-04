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Атлетико хочет подписать форварда сборной Германии

Атлетико хочет подписать форварда сборной Германии
14:20 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Тимо Вернера может переехать в Мадрид уже зимой.

Мадридский «Атлетико» может подписать нападающего «Лейпцига» и национальной сборной Германии Тимо Вернера.

По информации источника, «матрасники» попытаются приобрести 23-летнего немца в зимнее трансферное окно. Стоимость Вернера оценивается в сумму около 60 миллионов евро.

В этом сезоне Вернер забил 17 мячей и отдал 9 голевых передач в 20 матчах за «Лейпциг». Действующий контракт Вернера с «быками» рассчитан до июня 2023 года.

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Ранее сообщалось, что английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» собираются зимой купить Вернера.

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Бундеслига, Футбол, Новости футбола, РБ Лейпциг, Тимо Вернер.
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