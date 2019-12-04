"С этим было сложно бороться": Шевченко рассказал о беспокоящей его травме

Новости спорта:Андрей Шевченко поведал, как он восстанавливался после травмы.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко поведал, как он восстанавливался после травмы колена, когда уже завершил карьеру игрока.

"Уже после окончания футбольной карьеры коленный сустав начал воспаляться, появились боли. С этим было сложно бороться. Передовые технологии эффекта не давали. В Америке услышал про новую методику. В Киеве познакомился со специалистами, мне рассказали про лечение.

После него сразу почувствовал себя легче. Сустав намного лучше стал реагировать на нагрузки. Исчезла синовиальная жидкость. Стал чувствовать себя лучше", - цитирует футболиста сайт УАФ.

Ранее Шевченко по итогам голосования стал лучшим тренером Украины 2019.