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Месси рассказал, как едва не покинул Барселону

Месси рассказал, как едва не покинул Барселону
15:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лионель Месси рассказал, почему у него были мысли покинуть Барселону.

Нападающий Барселоны Лионель Месси признался, что в 2014 году он допускал мысль сменить клуб. Футболист объяснил, что это было связано с личными проблемами, но команда его поддержала. Однако, каждый год, по словам аргентинца, он получает предложения от клубов.

"Причина не была связана с футболом. Это было личное. Я переживал трудный период (скорее всего, имеется в виду проблемы футболиста с налоговыми органами Испании - ред.), но я преодолел его благодаря поддержке Барселоны. Я смог продолжить выступать за клуб. В тот момент я не чувствовал себя комфортно в Испании.

Я все время получаю предложения от других клубов. Каждый год у меня есть возможность сменить клуб. Несколько клубов открывают мне свои двери. Они знают, чего я хочу, но все равно делают это, надеясь, что однажды я захочу сменить обстановку", - цитирует Месси Get French Football News со ссылкой на France Football.

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