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Среда, 04.12.2019
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Барселона продлила Фати, отступные увеличились на €70 млн

Барселона продлила Фати, отступные увеличились на €70 млн
21:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Стороны подписали соглашение сроком до 30 июня 2022 года.

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с 17-летним вингером Ансу Фати.

Стороны подписали соглашение сроком до 30 июня 2022 года. Контракт предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на два года. Сумма отступных за футболиста увеличилась с € 100 млн до € 170 млн. Если игрок в будущем подпишет новый контракт с каталонским клубом, его клаусула вырастет до € 400 млн.

Напомним, Фати является вторым самым молодым игроком в истории "Барселоны", сыгравшим в официальном матче. Рекорд принадлежит Висенте Мартинесу. Вингер стал также первым футболистом, родившимся в XXI веке, который сыграл за основную команду сине-гранатовых.

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В нынешнем сезоне Фати сыграл за "Барселону" 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Ансу Фати.
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