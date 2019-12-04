Атлетико оштрафован за поведение болельщиков в матче с Барселоной

Новости спорта:Болельщики бросали на поле посторонние предметы во время матча.

Контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании изучил видео и аудиозапись матча 15-го тура Примеры "Атлетико" — "Барселона" (0:1) на предмет угроз со стороны болельщиков в адрес французского нападающего каталонского клуба Антуана Гризманна. Комитет принял решение оштрафовать мадридский клуб на € 602, сообщает COPE.

По информации источника, данное решение было принято в связи с тем, что болельщики бросали на поле посторонние предметы во время матча. Отмечается, что комитет не услышал оскорблений в адрес Гризманна в кричалках болельщиков на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Напомним, Гризманн перешёл в "Барселону" из мадридского "Атлетико" в летнее трансферное окно за € 120 млн.