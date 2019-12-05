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Ливерпуль разгромил Эвертон в в мерсисайдском дерби (Фото, Видео)

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Ливерпуль разгромил Эвертон в в мерсисайдском дерби (Фото, Видео)
07:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Команда Клоппа уничтожила принципиального соперника.

В 15-м туре АПЛ состоялось мерсисайдское дерби. Ливерпуль дома обыграл Эвертон со счетом 5:2.

Уже на 6-й минуте встречи Дивок Ориги вывел Красных вперед. В середине первого тайма команды обменялись голами. Результативные удары на счету хавбека Ливерпуля Джердана Шачири и защитника Эвертона Майкла Кина.

На 31-й минуте Ориги оформил дубль. В концовке первого тайма Садио Мане забил четвертый гол Ливерпуля в матче. Эвертон сумел сократить отставание до перерыва усилиями Ришарлисона.

В компенсированное время Жоржиньо Вейналдум установил окончательный счет встречи.

Обзор матча:

Ливерпуль набрал 43 очка и продолжает возглавлять АПЛ, опережая Лестер на восемь очков. Эвертон с 14 очками идет в зоне вылета.

В следующем туре 7 декабря Ливерпуль на выезде сыграет против Борнмута. Эвертон в этот же день примет Челси.

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