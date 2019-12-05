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МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)

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МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
09:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Шпоры впервые проиграли под руководством Моуриньо.

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд обыграл Тоттенхэм в матче 15-го тура АПЛ.

Красные дьяволы вышли вперед уже на 6-й минуте матча после точного удара Маркуса Рашфорда. Шпоры отыгрались перед перерывом усилиями Деле Алли.

В начале второй половины встречи Ман Юнайтед вновь повел в счете. Рашфорд уверенно реализовал пенальти. Тоттенхэм так и не сумел сравнять счет до конца встречи. Как итог, победа Красных дьяволов — 2:1.

Это поражение стало первым для Тоттенхэма под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо. До Шпор португалец возглавлял именно Ман Юнайтед и сегодня наставник впервые вернулся на Олд Траффорд после своего увольнения.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед набрал 21 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. Тоттенхэм с 20 очками опустился на 8-ю позицию.

В следующем туре 7 декабря Ман Юнайтед сыграет в дерби против Манчестер Сити. Тоттенхэм в этот же день примет Бернли.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, МЮ, Новости футбола.
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