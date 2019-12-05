Марку Силва будет уволен из Эвертона после поражения от Ливерпуля

Новости спорта:Марку Силва в ближайшее время покинет пост тренера Эвертона.

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва в ближайшее время покинут клуб. Как сообщает Daily Mirror, руководство клуба хочет уволить специалиста после поражения от «Ливерпуля» (2:5) в чемпионате Англии.

Издание отмечает, что Силва попрощался с футболистами после игры с «Ливерпулем».

Отметим, что после поражения в 15-м туре АПЛ «Эвертон» опустился в зону вылета. В турнирной таблице «ириски» опережают лишь «Норвич» (11 очков) и «Уотфорд» (8 очков)

Силва работает с «Эвертоном» второй сезон. В прошлом сезоне под его руководством команда финишировала на 8-м месте в АПЛ.