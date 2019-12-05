Лидер Мариуполя выбыл не неопределенный срок

Новости спорта:Руслан Фомин травмировался в матче чемпионата Украины против Шахтера

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин травмировался в матче чемпионата Украины против Шахтера (1:1), сообщили в эфире ТК Футбол.

У форварда случился рецидив старого повреждения, из-за которого Фомин пропустил большую часть нынешнего сезона. Руслан выбыл на пока не определенный срок.

В нынешнем сезоне Фомин принял участие в 3 матчах приазовцев, забив 2 гола. После полученной в августе травмы футболист вернулся на поле в матче с Динамо (0:3) в ноябре.

На сегодняшний день Мариуполь занимает шестое место в турнирной таблице Favbet Лиги и отстает от идущей на пятом месте Александрии на 9 очков.

В ближайшее воскресенье, 8 декабря, команда Александра Бабича примет ПФК Львов.