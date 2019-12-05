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Когда Колос сможет играть в УПЛ на своем стадионе

Когда Колос сможет играть в УПЛ на своем стадионе
12:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Первую половину сезона ковалевцы проводят в Киеве на Оболонь-Арене.

Директор стадиона ковалевского Колоса Виталий Лях рассказал, что в апреле 2020 года завершится реконструкция арены. По его словам, в ближайшее время начнутся внутренние работы.

«Административное здание построено, за неделю должны быть уже установлены окна. В ближайшее время начнутся внутренние работы и прокладка всех необходимых коммуникаций. Также уже сделан фундамент под мачты освещения, высота которых 35 метров. Мы полностью идем по графику — в апреле новый стадион уже будет открытым», — цитирует Ляха официциальный сайт Колоса.

Ранее главный тренер Колоса Руслан Костышин заявлял, что домашний стадион клуба будет готов к следующему году.

Первую часть сезона ковалевский клуб играет в Киеве на Оболонь-Арене.

После 16-го тура УПЛ Колос идет на девятом месте в турнирной таблице. У команды Костышина 17 очков. В следующем туре Колос 7 декабря дома примет СК Днепр-1.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос, Виталий Лях.
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