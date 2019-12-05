МЮ нацелился на лидера Боруссии Д

Новости спорта:Джейдон Санчо может переехать в Манчестер уже в январе.

«Манчестер Юнайтед» вскоре попытается осуществить трансфер одного из лидеров дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Как сообщает Sky Sports, в английском клубе выделили около 130 миллионов евро на 19-летнего полузащитника.

В данный момент Санчо поругался с главным тренером «Боруссии» Люсьеном Фавром и потерял место в стартовом составе.

В этом сезоне на счету Джейдона 4 гола и 6 ассистов в 10-ти матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что сам игрок хочет продолжить карьеру в «Реале» или «Барселоне».