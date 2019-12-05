Лидер Реала пропустит Эль-Классико

Новости спорта:Бельгийский вигнер Реала Эден Азар не поможет Реалу в матче с Барселоной.

Вингер мадридского Реала Эден Азар пропустит матч с Барселоной. Об этом стало известно после дополнительного медицинского обследования, которое прошел бельгиец.

Официальный сайт Реала вышел сегодня с заявлением, что в результате углубленного медосмотра у Азара выявлена микротрещина. Футболисту на восстановление понадобится от четырех до шести недель.

Азар перешел в Реал лишь летом текущего года из Челси за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Азар сможет принять участие в Эль-Классико, так как его травма, полученная в матче с ПСЖ, оказалась несерьезной.

Реал квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов, а в рамках Ла Лиги занимает вторую строчку, отставая от Барселоны лишь по дополнительным показателям.

Напомним, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение о переносе матча между Барселоной и Реалом на 18 декабря. Изначально встреча должна была состояться 26 октября, но была отменена из-за беспорядков в Каталонии.