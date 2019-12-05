Скачать
Четверг, 05.12.2019
WBC включила три боя Виталия Кличко в число наиболее памятных (Видео)
WBC включила три боя Виталия Кличко в число наиболее памятных (Видео)
Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)
Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)

Лидер Реала пропустит Эль-Классико

Лидер Реала пропустит Эль-Классико
15:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бельгийский вигнер Реала Эден Азар не поможет Реалу в матче с Барселоной.

Вингер мадридского Реала Эден Азар пропустит матч с Барселоной. Об этом стало известно после дополнительного медицинского обследования, которое прошел бельгиец.

Официальный сайт Реала вышел сегодня с заявлением, что в результате углубленного медосмотра у Азара выявлена микротрещина. Футболисту на восстановление понадобится от четырех до шести недель.

Азар перешел в Реал лишь летом текущего года из Челси за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Азар сможет принять участие в Эль-Классико, так как его травма, полученная в матче с ПСЖ, оказалась несерьезной.

Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)

Реал квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов, а в рамках Ла Лиги занимает вторую строчку, отставая от Барселоны лишь по дополнительным показателям.

Напомним, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение о переносе матча между Барселоной и Реалом на 18 декабря. Изначально встреча должна была состояться 26 октября, но была отменена из-за беспорядков в Каталонии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жеребьевка Лиги наций: Украина узнала возможных соперников
02 Сборная Украины имеет один из самых дешевых составов на Евро-2020
03 Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
04 Джошуа заработает "космический" гонорар за бой-реванш с Руисом
05 Фьюри показал, как будет избивать Уайлдера (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь