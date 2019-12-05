Барселона может включить Гризманна в сделку по Мбаппе

Новости спорта:Нападающий Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе может продолжить карьеру в Испании.

Барселона крайне заинтересована в подписании форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Ради этого каталонцы готовы отдать Антуана Гризманна вместе с Усманом Дембеле, а также 120 млн евро, утверждает El Chiringuito.

Отметим, что каталонцы без учета бонусов заплатили за Гризманна и Дембеле 245 миллионов евро.

ПСЖ не горит желанием отпускать одного из лидеров и самого популярного игрока команды. Контракт Мбаппе с клубом рассчитан до лета 2022 года. Руководство ПСЖ хотело бы продлить контракт с Килианом, однако он отложил переговоры до конца сезона.

В нынешней кампании Килиан забил 11 голов и сделал четыре ассиста в 14 матчах за ПСЖ во всех турнирах.