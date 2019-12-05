Ярмоленко получил худшую оценку в матче с Вулверхэмптоном

Новости спорта:Действия Андрея Ярмоленко оценили в 5,8 балла.

Вест Хэм проиграл в матче 15-го тура чемпионата Англии Вулверхэмптону со счетом 2:0.

Украинец Андрей Ярмоленко начал матч на скамье запасных, а на поле вышел в середине второго тайма. За это время Ярмоленко отдал 10 передач с точностью 80% и нанес один удар, который заблокировал соперник.

Портал WhoScored оценил действия Ярмоленко в 5,8 баллов и эта оценка стала худшей в команде. Столько же баллов получил одноклубник украинца Марк Нобл.

Напомним, что Ярмоленко также получил худший балл за матч с Челси.