Тухель не видит Кавани в старте ПСЖ

Новости спорта:Тренер ПСЖ Томас Тухель прояснил ситуацию с нападающим Эдинсоном Кавани.

Томас Тухель огорчен, что Эдинсон Кавани, несмотря на то, что находится в хорошей форме, проигрывает конкуренцию за место в составе.

"Мне очень жаль, что такому нападающему, как Кавани, не хватает игрового времени, – цитирует Тухеля El Pais Uruguay. – Он сейчас в хорошей форме, но я просто не могу дать ему больше игрового времени, чем несколько минут при выходе на замену. Действуя по схеме 4-3-3, у нас получается три кандидата на роль центрфорварда — Килиан Мбаппе, Мауро Икарди и Эдинсон, и Кавани уступает своим конкурентам".

В нынешнем сезоне Кавани отыграл 326 минут в Лиге 1 (2 гола) и 18 минут в Лиге чемпионов (0). Мбаппе провел 547 минут в Лиге 1 (6 голов) и 240 в Лиге чемпионов (4). Икарди — 469 в Лиге 1 (6 голов) и 333 в Лиге чемпионов (4).