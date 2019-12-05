Агент: Зидан должен быть счастлив, что Бэйл играет за Реал

Новости спорта:Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарета Бэйла, прокомментировал ситуацию с положением своего клиента в мадридском клубе.

"Гарет не в восторге от текущего положения дел. У него есть контракт, и он всё ещё является игроком „Реала“. Он будет выкладываться в играх на 100%, и у него всё получится. Он хочет выиграть Примеру, Лигу чемпионов и остальные турниры. Ничто не повлияет на его выступления.

Факты и статистика показывают, что, если он находится на поле, у "Реала" больше шансов на победу. Никто никогда не обвинял его в том, что он не отдаётся в играх на 100%. Бэйл — один из лучших игроков в мире. Тренер должен быть счастлив и горд тем, что он играет в команде.

Нет никаких гарантий, что он уйдёт. Если он получит выгодное предложение, и этого захочет он сам, то мы должны будем сесть за стол переговоров с президентом "Реала" и обсудить варианты", — цитирует Барнетта AS.