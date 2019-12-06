Легенда Арсенала может сменить Юнберга у руля лондонцев

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Пятница, 06.12.2019
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09:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Последние матчи Ниццы вызывают вопросы у руководства лондонского клуба.

Экс-игрок Арсенала и нынешний главный тренер Ниццы Патрик Виейра не является главным кандидатом на пост менеджера лондонского клуба, но все также рассматривается как один из вариантов, сообщает ESPN.

Виейра заинтересован в получении работы, но у руководства клуба вызывают вопросы некоторые из недавних выступлений его команды.

Руководство Арсенала начало поиски следующего наставника после увольнения Унаи Эмери. Идея состоит в том, чтобы найти правильного человека: не торопиться и не выбирать первого доступного. Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджерс, Эдди Хау были упомянуты в СМИ в качестве кандидатов на этот пост.

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Виейра возглавил Ниццу в июле 2018 года. Ницца занимает 14 место в турнирной таблице Лиги 1, имея 20 очков. В текущем сезоне клуб потерпел 8 поражений и одержал 6 победу. От зоны вылета из Лиги 1 клуб отделяет 5 очков.

Отметим, что Виейра выступал за Арсенал с 1996 по 2005 год. В составе лондонского клуба француз три раза становился чемпионом Англии, а также выиграл три Кубка Англии.

В данный момент обязанности главного тренера Арсенала выполняет Фредди Юнгберг, экс-капитан сборной Швеции. Под его руководством Арсенал вчера проиграл Брайтону со счетом 1:2. Лондонский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 19 очков.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, ФК Ницца, Новости футбола, Патрик Виейра.
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