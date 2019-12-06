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"Успел познакомиться с командой": Вернидуб - о адаптации в Шахтере

"Успел познакомиться с командой": Вернидуб - о адаптации в Шахтере
09:43 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Юрий Вернидуб прокомментировал период, который он перебывает в новом коллективе.

Главный тренер солигроского Шахтера украинец Юрий Вернидуб прокомментировал период, который он перебывает в новом коллективе.

"Благодарен всем ребятам за проделанную работу. За этот период успел познакомиться с командой, изучил игроков. Есть группа ребят, которые покидают нас, будем работать над усилением. Плюс не надо забывать, что есть достаточно неплохая академия.

Молодых ребят тоже будем привлекать на сборы, сейчас немного отдохнем, а уже с 9 января приступим к работе и начнем серьезно готовиться к следующему чемпионату.

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У меня к ребятам претензий нет. Достаточно серьезные футболисты: обладают и техникой и скоростью, думающие ребята. Будем работать, а там жизнь покажет.

Пока что-то говорить не хочется. Хорошо, что появилось время до отпуска познакомиться с командой и узнать ее сильные и слабые стороны. Понятно, что игру будем немного перестраивать. Постараемся играть поинтересней, в более атакующий футбол, который будет нравиться болельщикам", - сказал Вернидуб изданию Прессбол.

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Юрий Вернидуб, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Шахтер (Солигорск).
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