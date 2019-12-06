Суарес раскритиковал Неймара: Его отъезд был риском

Новости спорта:Луис Суарес отреагировал на желание форварда ПСЖ Неймара вернуться в каталонский клуб.

Нападающий Барселоны Луис Суарес отреагировал на желание форварда ПСЖ Неймара вернуться в каталонский клуб.

"Его отъезд в 2017-м году был риском. Но Неймара можно понять - он хотел испытать новую возможность. При этом он понимал, что здесь он играл за лучший клуб в мире и был окружен лучшими футболистами.

Но он принял вполне понятное решение. Возвращение Неймара будет зависеть от нашего клуба, ПСЖ и его самого. Как его друг, я бы хотел видеть Неймара счастливым и пускай он играет там, где ему удобно", - приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из каталонского клуба в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Летом бразилец хотел вернуться в Барселону, но каталонцы не договорились с ПСЖ. Сообщалось, что игрок расплакался, узнав, что останется в парижском клубе.

Ранее появлялась информация, что руководство ПСЖ может продать Неймара зимой.