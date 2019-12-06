Скачать
Пятница, 06.12.2019
Хопкинс, Маркес и Мозли пополнили Международный зал боксерской славы (Видео)
Хопкинс, Маркес и Мозли пополнили Международный зал боксерской славы (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
Вспомнить все: Как Руис молотил чемпиона Джошуа в первом бою (Видео)
Вспомнить все: Как Руис молотил чемпиона Джошуа в первом бою (Видео)

Суарес раскритиковал Неймара: Его отъезд был риском

Суарес раскритиковал Неймара: Его отъезд был риском
10:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Луис Суарес отреагировал на желание форварда ПСЖ Неймара вернуться в каталонский клуб.

Нападающий Барселоны Луис Суарес отреагировал на желание форварда ПСЖ Неймара вернуться в каталонский клуб.

"Его отъезд в 2017-м году был риском. Но Неймара можно понять - он хотел испытать новую возможность. При этом он понимал, что здесь он играл за лучший клуб в мире и был окружен лучшими футболистами.

Но он принял вполне понятное решение. Возвращение Неймара будет зависеть от нашего клуба, ПСЖ и его самого. Как его друг, я бы хотел видеть Неймара счастливым и пускай он играет там, где ему удобно", - приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из каталонского клуба в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Летом бразилец хотел вернуться в Барселону, но каталонцы не договорились с ПСЖ. Сообщалось, что игрок расплакался, узнав, что останется в парижском клубе.

Ранее появлялась информация, что руководство ПСЖ может продать Неймара зимой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Неймар, Футбол, Луис Суарес, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Есть только один Роналдо - бразилец": Ибрагимович знатно потроллил Криштиану
02 Месси забил невероятный гол на тренировке Барселоны (Видео)
03 Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
04 Морозюк забил шикарный дебютный гол за турецкий клуб (Видео)
05 Вспомнить все: Как Руис молотил чемпиона Джошуа в первом бою (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь