Шахтер нацелился на очередного бразильца

Новости спорта:Жандерсон в зимнее трансферное окно с высокой долей вероятности переберется в Европу.

Бразильский вингер «Коринтианса» Жандерсон в зимнее трансферное окно с высокой долей вероятности переберется в Европу.

На 20-летнего атакующего игрока, способного сыграть как справа, так и слева на флангах, претендуют «Шахтер», «Рома», «Аталанта», «Монако» и «Уотфорд».

Жандерсон дебютировал в бразильской Серии А в нынешнем сезоне, проведя всего в турнире 19 матчей (9 – в основе, 10 – выходя на замену) и отличившись 2 голами, а также 1 результативной передачей.

Контракт Жандерсона с «Коринтиансом» действует до конца 2023 года, а его трансферная стоимость, по оценкам Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.