Кадровая чистка в Карпатах: кого выгнал Санжар

Новости спорта:Роман Санжар перевел в дубль трех игроков первой команды Карпат.

Полузащитник Назар Вербный, защитник Алексей Ковтун и вингер Максим Грысьо были переведены в дубль Карпат по решению главного тренера Романа Санжара, сообщили в эфире ТК Футбол.

Вербный и Ковтун провели 8 и 6 матчей в нынешнем сезоне соответственно, не отличаясь результативными действиями. Грысьо в текущей кампании на поле пока не появлялся.

Все три футболиста могут покинуть Карпаты в ближайшее время.

В декабре львовяне расторгли контракт с нападающим Мелвином Лоренценом, который присоединился к Карпатам только в сентябре.

Также сообщалось, что Карпаты могут выкупить контракт арендованного у Антверпена полузащитника Егора Назарины для дальнейшей перепродажи. Назарину признали лучшим игроком Favbet Лиги в ноябре.

На сегодняшний день подопечные Санжара занимают десятое место в турнирной таблице УПЛ и имеют равное количество очков с идущей на последнем месте Ворсклой.