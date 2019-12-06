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Кадровая чистка в Карпатах: кого выгнал Санжар

Кадровая чистка в Карпатах: кого выгнал Санжар
10:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Роман Санжар перевел в дубль трех игроков первой команды Карпат.

Полузащитник Назар Вербный, защитник Алексей Ковтун и вингер Максим Грысьо были переведены в дубль Карпат по решению главного тренера Романа Санжара, сообщили в эфире ТК Футбол.

Вербный и Ковтун провели 8 и 6 матчей в нынешнем сезоне соответственно, не отличаясь результативными действиями. Грысьо в текущей кампании на поле пока не появлялся.

Все три футболиста могут покинуть Карпаты в ближайшее время.

В декабре львовяне расторгли контракт с нападающим Мелвином Лоренценом, который присоединился к Карпатам только в сентябре.

Также сообщалось, что Карпаты могут выкупить контракт арендованного у Антверпена полузащитника Егора Назарины для дальнейшей перепродажи. Назарину признали лучшим игроком Favbet Лиги в ноябре.

На сегодняшний день подопечные Санжара занимают десятое место в турнирной таблице УПЛ и имеют равное количество очков с идущей на последнем месте Ворсклой.

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Футбол, Новости футбола, Назар Вербный, Алексей Ковтун, Максим Грысьо.
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