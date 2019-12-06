Венгер, вернись: удручающая статистика Арсенала в сезоне

Новости спорта:Арсенал не может победить в девяти подряд матчах во всех турнирах.

Арсенал не может победить в девяти подряд матчах во всех турнирах после вчерашнего поражения от Брайтона (1:2) в Премьер-лиге.

Последняя победа Канониров датирована еще 24 октября, когда в групповом раунде Лиги Европы был обыгран Гимарайнш (3:2).

В последний раз Арсенал не выигрывал девять матчей подряд в 1977 году, когда с февраля до марта безвыигрышная серия лондонцев продлилась в течение десяти игр.

Напомним, в ноябре руководство столичного гранда отправило в отставку прежнего главного тренера Унаи Эмери. Командой временно руководит бывший ассистент испанца Фредди Юнгберг.

Повторить «достижение» 42-летней давности Канониры могут в ближайшем матче чемпионата против Вест Хэма в понедельник, 9 декабря