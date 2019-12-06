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Пятница, 06.12.2019
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Кто возглавит Баварию в следующем сезоне: назван неожиданный кандидат

Кто возглавит Баварию в следующем сезоне: назван неожиданный кандидат
12:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Наставник Аякса Эрик тен Хаг близок к контракту с мюнхенской Баварией.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг остается приоритетным вариантов на место наставника Баварии, сообщает Sport1.

49-летнему голландцу в Мюнхене отдают предпочтение после того, как отказались от рассмотрения варианта с назначением уволенного из Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Руководство Баварии считает, что ее главный тренер должен владеть немецким языком.

Тем не менее, тен Хаг не намерен покидать Аякс до конца нынешнего сезона, о чем говорил публично. Чемпион Германии не против дождаться лета следующего года, к тому моменту командой будет руководить исполняющий обязанности Ганс Флик.

В прошлом сезоне тен Хаг вывел молодую команду Аякса в полуфинал Лиги чемпионов и сделал «золотой дубль» на внутренней арене. Сегодня амстердамцы возглавляют таблицу чемпионата Нидерландов с 6-очковым отрывом.

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Прежний главный тренер Баварии Нико Ковач был уволен в начале ноября после неубедительного старта сезона. После 13 стартовых туров Бундеслиги чемпион страны отстает от лидирующей менхенгладбахской Боруссии на 4 очка.

В субботу, 7 декабря, мюнхенцы сыграют именно с лидирующей Боруссией. Начало матча — в 16:30 по киевскому времени.

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ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Эрик тен Хаг.
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