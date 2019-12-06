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В январе Барселону могут покинуть три футболиста

В январе Барселону могут покинуть три футболиста
12:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Барселона хочет немного сократить состав.

Согласно сообщению авторитетного испанского издания AS, в январе Эрик Абидаль, отвечающий за трансферную политику клуба, не собирается покупать новых игроков, но с некоторыми намерен попрощаться.

Карлес Аленья и Жан Тодибо будут отданы в аренду другим командам, чтобы получать больше игрового времени.

"Блаугранас" готовы и продать этих футболистов, но лишь при условии, что у них будет право спустя время сделать выкуп обратно.

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Помимо этого, скорее всего, клуб продаст кого-то из пары Артуро Видаль и Иван Ракитич, оба игрока получают немного времени от наставника клуба Эрнесто Вальверде.

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Новости спорта, Новости футбола, Артуро Видаль, Иван Ракитич, Карлес Аленья.
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