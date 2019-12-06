В январе Барселону могут покинуть три футболиста

Новости спорта:Барселона хочет немного сократить состав.

Согласно сообщению авторитетного испанского издания AS, в январе Эрик Абидаль, отвечающий за трансферную политику клуба, не собирается покупать новых игроков, но с некоторыми намерен попрощаться.

Карлес Аленья и Жан Тодибо будут отданы в аренду другим командам, чтобы получать больше игрового времени.

"Блаугранас" готовы и продать этих футболистов, но лишь при условии, что у них будет право спустя время сделать выкуп обратно.

Помимо этого, скорее всего, клуб продаст кого-то из пары Артуро Видаль и Иван Ракитич, оба игрока получают немного времени от наставника клуба Эрнесто Вальверде.