Эвертон собирается пригасить итальянского топ-тренера

Новости спорта:Эвертон хочет видеть у себя наставника Наполи.

Итальянец Карло Анчелотти может возглавить Эвертон, об этом говорит ряд английский инсайдеров.

Ливерпульский клуб находится в активном поиске ногового тренера, ведь не так давно уволил Марку Силву, проработавшего в клубе 18 месяцев. Также поговаривают о Виторе Феррейре, ныне работающим в Китае.

Сейчас Анчелотти работает с Наполи, но находится на волоске от увольнения, команда уже не знает вкуса побед восемь матчей, Аурелио де Лаурентис активно ищет ему замену.

Эвертону придется выдержать конкуренцию с Арсеналом, который также заинтересован в подписании именитого наставника.