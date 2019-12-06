Интер - Рома: анонс центрального матча 15-го тура Серии А

Новости спорта:Вашему вниманию анонс центрального матча 15-го тура Серии А между Интером и Ромой.

Сегодня, 6 декабря, миланский Интер на своем поле примет Рому.

Интер - Рома

Пятница, 6 декабря, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Джанпаоло Кальварезе. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

На Стадио Джузеппе Меацца сегодня будет жарко. Интер хоть и проиграл в личной встрече Ювентусу, но на дистанции сумел их обойти. Рома же отличалась нестабильностью и теряла очки с аутсайдерами, поэтому сейчас клуб не входит в зону лиги чемпионов.

В последнее время столичный клуб показывает симпатичную игру. Интер же таким не может похвастаться. "Неррадзурри" даже заведомо более слабых соперников еле обыгрывают. Поэтому будет интересно понаблюдать, как игроки Конте будут противостоять напористым футболистам "волков".

Оба коллектива не смогут предстать в сильнейших составах. За миланский клуб не сыграют Санчес, Барелла, Сенси, Гальярдини и Асамоа. Гости не досчитаются Дзаппакосты, Кристанте, Пасторе, Клюйверта и Фасио. Видимо, не сыграет в старте и Эдин Джеко, босниец на этой неделе серьезно болел.

Интересные факты

– Во всех турнирах клубы встречались 194 раза: 84 победы "нерадзурри", 56 побед "джаллоросси" и 54 ничьи.

– на своем стадионе в Серии А Интер побеждал 45 раз, Рома всего 15 раз. Ничья была зафиксирована 27 раз

– Последние три игры между клубами завершались в ничью.

– В последних семи встречах чемпионата Италии Интер забивает минимум два мяча.

Прогноз от Телеграф Спорт: Интер - Рома 2:2