Сколько Челси потратит на трансферы после снятия запрета: названа крупная сумма

Новости спорта:Клуб Абрамовича планирует серьезно усилиться в январе.

Лондонский Челси после отмены трансферного бана планирует потратить крупную сумму на усиление состава этой зимой.

Челси получит на трансферы 150 миллионов фунтов. Синие хотят усилить позиции форварда, вингера, а также линию защиты.

Ранее сообщалось, что Челси активно интересуется защитником Лестера Беном Чилуэллом.

Напомним, сегодня Челси сократили трансферный бан - клуб снова может покупать игроков. В феврале ФИФА наказала "синих" за нарушение правил подписания молодых игроков.

Также сообщается, что штраф также сократили в 2 раза – до 274 тысяч евро.