Сколько Челси потратит на трансферы после снятия запрета: названа крупная сумма

Лондонский Челси после отмены трансферного бана планирует потратить крупную сумму на усиление состава этой зимой.
Челси получит на трансферы 150 миллионов фунтов. Синие хотят усилить позиции форварда, вингера, а также линию защиты.
Ранее сообщалось, что Челси активно интересуется защитником Лестера Беном Чилуэллом.
Напомним, сегодня Челси сократили трансферный бан - клуб снова может покупать игроков. В феврале ФИФА наказала "синих" за нарушение правил подписания молодых игроков.
Также сообщается, что штраф также сократили в 2 раза – до 274 тысяч евро.