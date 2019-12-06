Шахтер легко обыграл Олимпик в донецком дерби (Видео)

Новости спорта:В рамках 17 тура Favbet Лиги лидирующий в турнирной таблице Шахтер в Донецком дерби обыграл в Харькове Олимпик со счетом 3:0.

Горняки вышли вперед уже на 4 минуте игры после точного удара Николая Матвиенко. Для украинца этот мяч стал дебютным в нынешнем сезоне.

Удвоить свое преимущество команде Луиша Каштру удалось лишь на 77 минуте, когда результативным ударом отличился Марлос. Третий мяч уже в компенсированное время забил Исмаили.

Шахтер набрал 47 очков в рамках УПЛ. Отрыв от идущего вторым киевского Динамо составляет 14 очков, но подопечные Михайличенко имеют игру в запасе. Олимпик находится на 7 позиции таблицы (18 очков).

В следующей игре Горняки сыграют против Аталанты в Лиге чемпионов, матч состоится 11 декабря. Олимпик 14 декабря примет Мариуполь.

Шахтер — Олимпик 3:0

Голы: Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик (Маркос Антонио, 87), Степаненко — Тете (Марлос, 68), Коваленко (Соломон, 82), Тайсон — Мораес.

Олимпик: Крынский — Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук — Завийский (Фабиньо, 63), Цымбалюк, Политыло — Имери, Балашов (Г. Пасич, 72) — Шахаб (Джеффри, 81).

Предупреждения: Тайсон — Ксенз, Политыло.