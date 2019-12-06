Шахтер легко обыграл Олимпик в донецком дерби (Видео)

Горняки вышли вперед уже на 4 минуте игры после точного удара Николая Матвиенко. Для украинца этот мяч стал дебютным в нынешнем сезоне.
Удвоить свое преимущество команде Луиша Каштру удалось лишь на 77 минуте, когда результативным ударом отличился Марлос. Третий мяч уже в компенсированное время забил Исмаили.
Шахтер набрал 47 очков в рамках УПЛ. Отрыв от идущего вторым киевского Динамо составляет 14 очков, но подопечные Михайличенко имеют игру в запасе. Олимпик находится на 7 позиции таблицы (18 очков).
В следующей игре Горняки сыграют против Аталанты в Лиге чемпионов, матч состоится 11 декабря. Олимпик 14 декабря примет Мариуполь.
Шахтер — Олимпик 3:0
Голы: Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик (Маркос Антонио, 87), Степаненко — Тете (Марлос, 68), Коваленко (Соломон, 82), Тайсон — Мораес.
Олимпик: Крынский — Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук — Завийский (Фабиньо, 63), Цымбалюк, Политыло — Имери, Балашов (Г. Пасич, 72) — Шахаб (Джеффри, 81).
Предупреждения: Тайсон — Ксенз, Политыло.