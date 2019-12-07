Милан может возглавить легендарный португальский футболист

Новости спорта:Пауло Соуза может возглавить Милан.

Милан может вновь сменить главного тренера в текущем сезоне. По информации L’Equipe, в руководстве россонери рассматривают вариант с приглашением на пост наставника команды португальца Паулу Соузы.

Сообщается, что Пиоли был поставлен ультиматум: команда должна набрать шесть и больше очков в последних матчах календарного года против Болоньи, Сассуоло и Аталанты. В противном случае, Пиоли будет отправлен в отставку.

В Милане уже провели предварительные переговоры с Соузой, который уже знаком с Серией А. В 2015-2017 гг. нынешний наставник французского Бордо работал во главе Фиорентины.

Пиоли подписал двухлетний контракт с Миланом в начале октября, сменив на посту главного тренера россонери уволенного Марко Джампаоло. Интересно, что оба тренера провели по семь туров во главе Милана, однако набранных очков было больше при Джампаоло — девять против восьми.

Милан после 14 игр чемпионата занимает 11 место с 17 очками. Свой следующий матч в рамках Серии А команда Пиоли проведет 8 декабря против Болоньи.