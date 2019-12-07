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В Раде анонсировали товарищеский матч между парламентами Украины и Турции

В Раде анонсировали товарищеский матч между парламентами Украины и Турции
10:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости спорта:Сборные парламентов Украины и Турции по футболу проведут товарищеский матч.

Сборные парламентов Украины и Турции по футболу проведут в субботу товарищеский матч на тренировочной базе футбольного клуба "Динамо "Киев".

Как сообщается на сайте Верховной Рады, об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин во время встречи с членами делегации Великого Национального собрания Турции, которые находится в Украине с трехдневным визитом.

Играющим тренером сборной по футболу Верховной Рады является Александр Заваров. Капитан сборной по футболу украинского парламента – народный депутат Александр Пасичный (фракция "Слуга народа").

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По словам Кожемякина, первая встреча между сборными парламентов Украины и Турции по футболу состоялась в 2013 году и с тех пор они проходят регулярно.

Глав парламентского спортивного клуба Великого Национального собрания Турции Адем Татли поблагодарил за теплый прием. "Не зависимо от результата игры, победит дружба", - сказал он.

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Все по теме:

Украина, Турция, Новости футбола, Александр Заваров, Александр Пасичный, Сборная Верховной Рады по футболу.
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