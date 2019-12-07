Команда экс-наставника Шахтера хочет усилить линию атаки талантливым аргентинцем

Новости спорта:Рома намерена приобрести форварда Сан-Лоренсо.

Нападающий Сан Лоренсо Адольфо Гаич попал в сферу интересов Ромы, сообщает журналист SportItalia Альфредо Педула.

Римляне намерены укрепить атакующую линию в январе и попытаются приобрести молодого форварда. По информации источника, в ближайшее время представители "джаллоросси" встретятся с агентами аргентинца, чтобы обсудить детали возможного трансфер.

Стоимость Гаича оценивается в 10 млн евро. В подписании 20-летнего игрока также заинтересованы Милан и Наполи.

В текущем сезоне нападающий провел 8 поединков, отличившись тремя голами.