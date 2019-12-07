Команда экс-наставника Шахтера хочет усилить линию атаки талантливым аргентинцем

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Суббота, 07.12.2019
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12:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Рома намерена приобрести форварда Сан-Лоренсо.

Нападающий Сан Лоренсо Адольфо Гаич попал в сферу интересов Ромы, сообщает журналист SportItalia Альфредо Педула.

Римляне намерены укрепить атакующую линию в январе и попытаются приобрести молодого форварда. По информации источника, в ближайшее время представители "джаллоросси" встретятся с агентами аргентинца, чтобы обсудить детали возможного трансфер.

Стоимость Гаича оценивается в 10 млн евро. В подписании 20-летнего игрока также заинтересованы Милан и Наполи.

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В текущем сезоне нападающий провел 8 поединков, отличившись тремя голами.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Серия А, Пауло Фонсека, Сан-Лоренсо.
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