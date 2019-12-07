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Павелко: Украина может сыграть с Францией в Париже

Павелко: Украина может сыграть с Францией в Париже
14:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал возможный контрольный матч между Украиной и Францией весной 2020 года.

По его словам, окончательное подтверждение поединка ожидается на следующей неделе.

«Есть предварительная договоренность с Французской футбольной федерацией относительно проведения 27 марта встречи между Францией и Украиной в Париже, на стадионе Стад-де-Франс. Окончательно вопрос решится с подписанием соглашения на следующей неделе. Это будет первый в истории украинского футбола товарищеский матч сборной Украины со сборной действующих чемпионов мира», — написал чиновник в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что сборная Украины в марте следующего года проведет контрольные матчи с Францией и Польшей. Однако позже появилась информация, что президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре еще не рассматривал вариант с организацией этого поединка.

Сборная Украины по футболу сыграет с Францией и Польшей

Вчера стали известны дата и место проведения матча между Украиной и Польшей. Спарринг состоится на стадионе Шленски в Хожуве 31 марта.

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Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Украины, Андрей Павелко, Стад де Франс.
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