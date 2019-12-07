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Ферстаппен: Этот сезон - лучший в моей карьере

Ферстаппен: Этот сезон - лучший в моей карьере
14:34 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта:Макс Ферстаппен очень доволен этим сезон.

Пилот Формулы 1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал сезон 2018/2019 и подвел его итоги. Его слова цитирует motosportweek:

"Я считаю этот сезон лучшим в моей карьере - хотя это вполне естественно. Сначала у нас были некоторые трудности, мы не могли бороться за победы, а попадать на подиумы было действительно сложно. Так что мы пытались добиться максимальной стабильности. Мы надеемся, что в следующем году будем более конкурентоспособными.

Мы знаем, что должны быть конкурентоспособными с самого начала сезона, если хотим побороться за титул, и конечно мы прилагаем для этого максимум усилий. Будет непросто, но мы должны постараться", - рассказал Ферстаппен.

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Напомним, что Ферстаппен занял третье место в Общем зачете пилотов Формулы 1, а его команда "Ред-Булл" стала третьей в зачете Кубка Конструкторов.

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Red Bull, Автоспорт, Новости спорта, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен.
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