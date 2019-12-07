Финал клубного Чемпионата мира перенесен на другой стадион

Новости спорта:Финал теперь состоится в Халифе.

Как сообщает ВВС, решающие матчи клубного чемпионата мира, которые должны были пройти на стадионе Education City Stadium в катарском городе Эр-Райян, перенесены на Международный стадион в Халифе.

Ожидалось, что 40-тысячная арена, которая строилась к ЧМ-2022, примет полуфинальный матч Ливерпуля 18 декабря, а также поединок за третье место и финал турнира 21 декабря.

Работы по строительству стадиона завершены, однако он не прошел необходимые проверки для того, чтобы принимать матчи.

По решению ФИФА, матчи перенесены на Международный стадион в Халифе, который вмещает 48 000 человек