Роналду считает, что взял бы еще два Золотых мяча, если бы остался в Реале

Новости спорта:Криштиану Роналду считает, что "Ювентус" и итальянская Серия А уступают в статусности "Реалу" и испанской Примере.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что сожалеет об уходе из "Реала", сообщает ABC.es.

Согласно информации источника, об этом 34-летний нападающий "старой синьоры" рассказал в частной беседе бывшим партнёрам по мадридскому клубу. Португалец придерживается мнения, что он выиграл бы ещё два "Золотых мяча", если бы остался на "Сантьяго Бернабеу". Также он удостоверился, что "Ювентус" и итальянская Серия А уступают в статусности "Реалу" и испанской Примере.

Роналду перешёл в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года. Трансфер форварда обошёлся "старой синьоре" в € 117 млн. За "Реал" португалец выступал с 2009 по 2018 год. Всего за "сливочных" он сыграл 438 матчей и забил 450 мячей, став лучшим бомбардиром в истории клуба.