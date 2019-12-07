Александрия не оставила шансов Ворскле в УПЛ (Видео)

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор матча 17-го тура УПЛ Александрия - Ворскла.

В 200-м матче в карьере Дмитрия Гречишкина его партнер по команде, Кирилл Ковалец, сумел оформить дубль, хотя его появление на поле даже сложно было ожидать (3:0).

Александрия - Ворскла 3:0

Голы: Запорожан, 59 (пен.), Ковалец, 76, 85

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор поединка будет добавлен позднее.

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко — Банада (Ковалец, 27, Тейшейра, 87), Гречишкин (Грицук, 90), Запорожан — Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр (Кравченко, 77) — Артур (Кане, 71), Васин, Луизао (Очигава, 86), Ребенок — Коломоец.

Предупреждения: Пашаев, Лучкевич — Васин, Коломоец, Артур, Ндиайе, Очигава.