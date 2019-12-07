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Президент Барселоны назвал главную цель клуба

Президент Барселоны назвал главную цель клуба
16:32 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:В Барселоне назвали невероятную цель на сезон.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу рассказал о задачах команды на текущий сезон:

- Мы всегда ставим цель выиграть чемпионат. Это турнир, на который мы делаем основную ставку каждый сезон. Уже привыкли, что одной победы в чемпионате недостаточно, но это все равно важнейший турнир для нас.

Лига чемпионов – важнейший вызов для Барселоны, мы очень серьезно относимся к этому турниру.

Наша задача на сезон – все возможные трофеи, секстет (Шесть трофеев). 10 лет назад нам уже удалось это сделать.

Отметим, в 2009 году Барселона выиграла все шесть турниров, в которых принимала участие: ЛаЛигу, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Возглавлял каталонскую команду Хосеп Гвардиола.

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Напомним, в последнем туре ЛаЛиги Барселона одолела Атлетико. Судьбу поединка решил гол Лионеля Месси.

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ФК Барселона, Примера, Хосеп Бартомеу, Хосеп Гвардиола.
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