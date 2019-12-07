Шаран: Переиграли Ворсклу по всем компонентам

Новости спорта:Александрийцы добились убедительной победы.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал уверенную победу над Ворсклой (3:0) в матче 17 тура FAVBET Лиги.

- Мы активно начали поединок, прессинговали соперника, ничего не давали создать у своих ворот. Нужно было реализовывать моменты, которые создавались у ворот Ворсклы.

Выход Ковальца прибавил вариативности в атаке. Мы знаем, что он здорово работает с мячом, хорош в индивидуальной игре и, конечно, умеет завершать. Так и случилось.

Я считаю, что мы добились закономерной победы. Переигрывали соперника по всем компонентам.

- Что с Банадой?

- Сейчас сложно об этом говорить. Банада боец, он всегда играет до конца. Если он попросил замену, значит что-то серьезное. Он ударился о штангу, когда намеревался замкнуть передачу.

В ближайший четверг Александрия проведет заключительный матч в Лиге Европы. В Бельгии команда Шарана сразится с Гентом. Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале ФУТБОЛ 1. Начало - в 21:50.