Тоттенхэм уничтожил Бернли 5:0 после поражения от МЮ

Новости спорта:Команда Жозе Моуринью не испытала проблем в матче 16-го тура чемпионата Англии против Бернли.

После неудачи в предыдущем туре в поединке против Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм сполна отыгрался на Бернли.

Дубль Кейна и голы Лукаса Моуры, Сон Хын Мина и Сиссоко принесли "шпорам" заслуженную победу и позволили лондонцам подняться на пятое место в турнирной таблице.

Бернли же продлил свою проигрышную серию в первенстве АПЛ до трех матчей.

Тоттенхэм — Бернли 5:0

Голы: Кейн, 4, 54, Лукас Моура, 9, Сон Хын Мин, 32, Сиссоко, 74.

Тоттенхэм: Гаццанига — Орье (Скипп, 80), Санчес, Альдервейрельд, Вертонген — Сиссоко, Дайер — Лукас Моура (Сесеньон, 75), Алли (Пэрротт, 85), Сон Хын Мин — Кейн.

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Макнейл, Хендрик, Корк, Брэди (Леннон, 71) — Родригес, Вуд (Выдра, 65).

Предупреждения: Дайер — Лоутон.