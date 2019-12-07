Скачать
Суббота, 07.12.2019
Джошуа - Руис: все о бое-реванше (Фото, Видео)
Джошуа - Руис: все о бое-реванше (Фото, Видео)
Александрия не оставила шансов Ворскле в УПЛ (Видео)
Александрия не оставила шансов Ворскле в УПЛ (Видео)
Вот это пушка: Малиновский забил дебютный гол в Серии А (Видео)
Вот это пушка: Малиновский забил дебютный гол в Серии А (Видео)
Биатлон: норвежцы выиграли эстафету в Эстерсунде, украинцы - шестые
Биатлон: норвежцы выиграли эстафету в Эстерсунде, украинцы - шестые

Тоттенхэм уничтожил Бернли 5:0 после поражения от МЮ

Тоттенхэм уничтожил Бернли 5:0 после поражения от МЮ
19:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Команда Жозе Моуринью не испытала проблем в матче 16-го тура чемпионата Англии против Бернли.

После неудачи в предыдущем туре в поединке против Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм сполна отыгрался на Бернли.

Дубль Кейна и голы Лукаса Моуры, Сон Хын Мина и Сиссоко принесли "шпорам" заслуженную победу и позволили лондонцам подняться на пятое место в турнирной таблице.

Бернли же продлил свою проигрышную серию в первенстве АПЛ до трех матчей.

Повторил гол Марадоны: Сон забил после сольного прохода (Видео)

Тоттенхэм — Бернли 5:0

Голы: Кейн, 4, 54, Лукас Моура, 9, Сон Хын Мин, 32, Сиссоко, 74.

Тоттенхэм: Гаццанига — Орье (Скипп, 80), Санчес, Альдервейрельд, Вертонген — Сиссоко, Дайер — Лукас Моура (Сесеньон, 75), Алли (Пэрротт, 85), Сон Хын Мин — Кейн.

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Макнейл, Хендрик, Корк, Брэди (Леннон, 71) — Родригес, Вуд (Выдра, 65).

Предупреждения: Дайер — Лоутон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, АПЛ, Чемпионат Англии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
02 Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой
03 Ибрагимович: Хочу разбить лицо Дуэйну Джонсону
04 Кто побежит за Украину в женской эстафете Эстерсунда
05 Барселона и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь