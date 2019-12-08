Невероятный двойной сейв Щесны - в обзоре матча Лацио - Ювентус (Видео)

Новости спорта:В одном из центральных матчей 15-го тура Серии А римский Лацио принимал чемпиона Италии Ювентус. Вашему вниманию видео голов и обзор поединка.

Главные тренеры команд не удивили выбором стартовых составов, так что всеобщее внимание было приковано непосредственно к событиям на поле. Римляне на правах хозяев поля забрали мяч под свой контроль сразу же после стартового свистка и могли забить быстрый гол усилиями Иммобиле, но де Лигт бросился под мяч и перевел его на угловой. Гости ответили на это фирменным обводящим ударом Дибалы, с которым справился Стракоша.

Лацио - Ювентус 3:1

Голы: Луис Фелипе, 45+1, Милинкович-Савич, 74, Кайседо, 90+5 — Роналду, 25

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Кайседо, 90), Лейва, Луис Альберто (Пароло, 75), Лулич — Корреа, Иммобиле (Катальди, 85)

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур (Джан, 41), Пьянич, Матюиди — Бернардески (Данило, 71) — Дибала (Игуаин, 79), Роналду

Предупреждения: Луис Альберто, Лаццари, Лейва — Пьянич, Дибала, Щесны

Удаление: Куадрадо, 69 (фол последней надежды)

Со временем "старая синьора" полностью забрала мяч себе и активно пошла вперед, что быстро едва не привело к забитому голу. Роналду мягко набросил мяч на дальнюю штангу на Бернардески, но Федерико не хватило роста, чтобы нанести нормальный удар по воротам. Подопечные Индзаги затем на некоторое время перехватили инициативу, проведя несколько содержательных атак, но ни одна из них не завершилась ударом по воротам. А вот "бьянконери" били, и даже забили. На 25-й минуте Бентанкур покатил мяч во вратарскую, куда вбежал Роналду и непринужденно отправил мяч в сетку ворот – 0:1.

После пропущенного гола "орлы" долго не могли прийти в себя, позволяя сопернику контролировать ход игры. Но затем они все же оправились и пошли в активное наступление на чужие ворота. Луис Альберто мог забивать прямым ударом со штрафного, но он получился крайне неточным. Затем шанс отличиться был у Иммобиле, но Чиро не смог как следует попасть по мячу с близкого расстояния. Немного позднее Ювентус едва не ошеломил соперника, но второй гол в ворота Стракоши все же не состоялся – Роналду пробил головой после подачи Бернардески, а голкипер хозяев отбил мяч на линии ворот. А уже через две минуты Лацио сравнял счет – Луис Альберто подал точно на голову Луису Фелипе, а тот расстрелял ворота – 1:1. При таком счете команды и отправились на перерыв.

После возобновления игры римляне активно пошли вперед, рассчитывая забить как можно быстрее. Но опасных моментов у ворот Щесны не возникало. Были лишь опасные подходы с несложными для голкипера ударами по воротам. В одном из эпизодов Корреа прокинул мяч мимо Щесны, но затем не нашел вариантов завершения атаки, так что возможность забить была упущена. Через некоторое время игра совсем успокоилась, команды по очереди неспешно перекатывали мяч, не угрожая воротам друг друга. В дальнейшем оказалось, что это было затишье перед бурей.

Все началось с момента, когда Стракоша в простой ситуации подарил мяч Дибале, который сразу же пробил по воротам, но голкипер Лацио исправился, отразив удар аргентинца. А уже через несколько минут по Ювентусу зазвонил колокол — после просмотра видеоповтора Куадрадо получил красную карточку, оставив свою команду в численном меньшинстве. Наказание гостей за это последовало уже совсем скоро. На 74-й минуте Милинкович-Савич шикарно обработал мяч после заброса Луиса Альберто и пробил мимо Щесны, выведя свою команду вперед — 2:1.

Еще через три минуты "орлы" получили возможность забить третий гол — Щесны сбил Корреа в штрафной площади, за что был назначен пенальти. Но Войцех исправился за свою оплошность справившись с ударом Иммобиле, а затем и с добиванием от того же Чиро. Через несколько минут Иммобиле просил еще один пенальти после своего падения в штрафной площади, но главный арбитр не стал назначать еще один одиннадцатиметровый. После этого хозяева отдали мяч во владение сопернику, опустившись на свою половину поля. Туринцы тщетно пытались создать финальный штурм на ворота Стракоши, но так и не создали ни одного опасного момента, вместо этого пропустив еще один гол.

На последней минуте компенсированного времени римляне убежали в контратаку, выйдя втроем на бедного Щесны — Лаццари не смог переиграть поляка, а Кайседо сыграл на добивании, расстреляв ворота — 3:1. Сразу же после этого прозвучал финальный свисток, который ознаменовал красивую победу Лацио над Ювентусом. "Орлы" одержали седьмую викторию кряду, которая позволила им закрепиться на третьем месте. А вот "старая синьора" потерпела свое первое поражение в текущем сезоне, упустив шанс вернуть себе первую строчку турнирной таблицы.

В 16-м туре Лацио ожидает сложный выезд в Сардинию в гости к Кальяри, а Ювентус испытает на прочность Удинезе.