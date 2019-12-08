"Не в этом сезоне": Гвардиола оценил шансы Ман Сити на чемпионство

Новости спорта:Хосеп считает, что в следующем сезоне его команде повезет больше.

Манчестер Сити в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги на Этихад Стэдиум неожиданно уступил Манчестер Юнайтед со счетом 1:2.

После поединка главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола вновь критически высказался касательно решений VAR.

"В следующем сезоне будет все получше или нам повезет больше. Но это уже в следующем сезоне", - отметил Пеп.

Заметим, что в одном из моментов мяч попал в руку игрока Манчестер Юнайтед Фреда, когда тот находился в своей штрафной площади, но видеоассистенты постановили, что все было сыграно по правилам.