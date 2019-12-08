Сыновья Месси вдохновили отца на невероятный хэт-трик (Видео)

Новости спорта:Сыновья Месси вручили отцу Золотой мяч перед матчем с Мальоркой.

Накануне матча 16-го тура чемпионата Испании Лионель Месси получил подарок от своих сыновей.

Тьяго, Матео и Чиро вышли на поле перед матчем с "Мальоркой" (5:2) и вынесли отцу "Золотой мяч".

Отметим, что в этом матче Месси оформил 35-й в карьере хет-трик в рамках Примеры, обогнав по этому показателю Криштиану Роналду.

Добавим, что после своей победы "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая "Реал" по дополнительным показателям.