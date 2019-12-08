"Это стыд и позор": экс-наставник сборной Украины раскритиковал Днепр-1

Новости спорта:Эксперт Йожеф Сабо раскритиковал игру "Днепра-1" во вчерашней игре с "Колосом".

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал игру "Днепра-1" во вчерашней игре с "Колосом" (0:4).

"Так проиграть - это стыд и позор. Что произошло с "Днепром-1"? Команда Костышина была сильнее во всех компонентах. Они очень хотели выиграть.

Что произошло с подопечными Михайленко? Красная карточка, пенальти? Ничего страшного, собери команду. Должен быть характер. Построй так оборонительную линию, чтобы не пропустить больше. А там может и будет момент, чтобы забить. Но ничего подобного! Команда полностью развалилась. Я такого не ожидал.

Это пижонство, что ожидаемо от молодежи. "Я сильнее, я могу, я чемпион мира". А команда Костышина все доказала дисциплиной. Забили четыре мяча, да и могли ещё столько же. Для "Днепра-1" это катастрофа", – сказал Сабо в эфире телеканала "Футбол 1".