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Моуриньо хочет видеть в своей команде форварда Ромы

Моуриньо хочет видеть в своей команде форварда Ромы
15:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Новый тренер лондонского клуба португалец Жозе Моуриньо желает, чтобы у Харри Кейна был достойный сменщик.

Жозе Моуриньо рассматривает вариант приглашения в Тоттенхэм Эдина Джеко в качестве подмены (или замены) Харри Кейну — сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника издания, которое впало в немилость у Ромы и других клубов, в четверг, 12 декабря, в Рим прибудут "гонцы" из Лондона, чтобы понаблюдать за действиями Джеко в матче Лиги Европы против Вольфсбергера.

33-летний Джеко, уже выступавший в АПЛ за Манчестер Сити (189 матчей, 72 гола), мог вернуться в Англию два года назад, когда его хотел видеть в Челси Антонио Конте.

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Тогда Рома отказалась расставаться со своей главной ударной силой. За римлян он сыграл 198 матчей и забил 95 голов.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости спорта, Новости футбола.
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