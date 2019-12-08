Яремчук: Надеюсь надеюсь украинцы сохранят форму к ЧЕ-2020

Новости спорта:Форвард Гента хочет, что все его украинские одноклубники поехали на Евро в составе сборной Украины.

Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук прокомментировал матч 18-го тура чемпионата Бельгии против «Зюлте-Варегема» (2:0).

«Конечно, приятно забивать, тем более для форварда. Но самое главное, что мы взяли три очка, ведь «Зюлте-Варегем» в порядке. Мы знали, что победа приблизит нас на один шаг ближе к плей-офф в верхней части таблицы.

Украинцы такие, мы работяги. И мы хотим показать это клубу и его болельщикам. Они этого заслуживают.

Я надеюсь, что мы сможем сохранить форму, чтобы продемонстрировать ее в сборной. Это будет важно для предстоящего чемпионата Европы», — сказал Яремчук.