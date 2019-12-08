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Десна разгромила Карпаты в матче УПЛ

Десна разгромила Карпаты в матче УПЛ
16:48 Вс, 8 Декабрь 2019 Телеграф Эпоха Футбола Фото: Твиттер

Новости спорта:Десна на выезде разгромила Карпаты.

Десна уверенно разобралась с Карпатами в матче 17-го тура УПЛ.

Карпаты — Десна 2:6

Голы: Назарина, 17 (с пенальти), Бойчук, 64 — Имереков, 3, Филиппов, 16 (с пенальти), 89, Калитвинцев, 51, 80, Хлебас, 77

Карпаты: Кудрик — Веремиенко, Кучер (Артым, 60), Халл — Назарина — Мартинс, Клец, Ди Франко (Лях, 46), Дубинчак — Бойчук, Гуцуляк (Деда, 68)

Десна: Литовка — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — А. Фаворов, Огиря — Калитвинцев (Дегтярев, 84), Хлебас (Конопля, 87), Кузик (Картушов, 74) — Филиппов

Предупреждения: Мартинс, Дубинчак, Веремиенко — А. Фаворов

Удаление: Кудрик, 57 (фол последней надежды)

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ФК Карпаты, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола.
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