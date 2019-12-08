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Лечче с Шаховым сумело вырвать ничью в матче против Дженоа (Видео)

Лечче с Шаховым сумело вырвать ничью в матче против Дженоа (Видео)
17:25 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Лечче и Дженоа не выявили победителя.

Лечче сыграл в результативную ничью с Дженоа. Евгений Шахов начал матч в стартовом составе.

Лечче – Дженоа 2:2

Голы: Фалько, 60, Табанелли, 70 – Пандев, 31, Кришито, 45+5 (с пенальти)

Лечче: Габриэль – Рисполи, Лучиони, Дель Орсо, Кальдерони – Майер (Табанелли, 46), Тахцидис, Петриччоне – Шахов (Фариас, 59) – Ла Мантия, Бабакар (Фалько, 51).

Дженоа: Раду – Бираски, Ромеро, Кришито – Гильоне, Шене (Кассата, 63), Стураро, Паяц (Анкерсен, 90+3) – Агудело – Пандев, Пинамонти (Фавилли, 83).

Предупреждения: Ла Мантия, Лучиони, Тахцидис, Петриччоне, Табанелли – Паяц, Агудело, Кришито, Пандев.

Удаления: Агудело, 68 (вторая желтая), Пандев, 77 (вторая желтая).

Лечче к перерыву проигрывал Дженоа 0:2, но во втором тайме сумел отыграться благодаря голам вышедших на замену Фалько и Табанелли. Дженоа с 79-й минуты играл вдевятером, но Лечче этим воспользоваться уже не сумел — 2:2.

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ФК Дженоа, Серия А, Новости спорта, ФК Лечче, Новости футбола.
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