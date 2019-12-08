Игрок Шахтера нацелен остаться в Бразилии

Новости спорта:Веллингтону Нему нравится в родной для себя стране.

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем, выступающий на правах аренды за Флуминенсе, заявил о желании остаться в бразильском клубе.

«Мой контракт с Шахтером заканчивается через полтора года. Не знаю, что будет дальше. Есть предложения от других клубов, но я хочу остаться во Флуминенсе», — приводит слова Нема lance.com.br.

Арендное соглашение Нема с Флуминенсе рассчитано до конца 2019 года. Веллингтон вернулся в Бразилию прошлым летом и за полгода в составе Флу провел 17 матчей и забил один мяч.

В 2013 году Нем перешел в Шахтер именно из Флуминенсе, но за 6 лет так и не сумел заиграть в донецком клубе.