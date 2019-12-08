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Скрипник: Моя команда выжала из себя все

Скрипник: Моя команда выжала из себя все
21:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Скрипник прокомментировал победу над Динамо.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями от победы над Динамо (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины.

Наставник луганчан отметил запредельную мотивацию своих игроков и стремление играть в тот футбол, который приносит удовольствие.

«В Киеве далеко не всегда выигрываешь. Очень рады той победе, которую сегодня добыли. Не скажу, что она была случайная. У нас был план на игру, который сработал на 100%. Стараемся играть в футбол, смотрим на себя, а не на соперника. Если оппонент начинает перестраиваться и подстраивается под нас, это уже шаг к своему футболу», — рассказал Скрипник на послематчевой пресс-конференции.

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«Знаем сильные стороны Динамо. И Шахтер, и Динамо, можно сказать, — зеркала нашего футбола. Хотели играть в свою игру, где-то рисковали, оставляли один в один сзади и играли впереди один в один. Не ставили «автобусов». У нас в команде не знают, что это такое. Играем смело».

«При всем моем уважении к собственной команде, скажу, что Заря Луганск – это ребята, которые когда-то где-то были не нужны. Тот же Громов сейчас играет у нас, а когда-то был в Динамо. Ему, чтобы забить гол, надо три момента. Не приуменьшаю его достоинств, но классный футболист, который забивает с одного эпизода, стоит больших денег. У нас небольшой бюджет, но большой энтузиазм, большие цели и вера в себя. Делам все, что можем. Не поднимаем нос, остаемся двумя ногами на земле. Играем в свой футбол, который нравится моей команде».

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Виктор Скрипник, УПЛ.
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