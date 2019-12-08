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Игрок Динамо признался, почему команда проиграла Заре

Игрок Динамо признался, почему команда проиграла Заре
22:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Виталий Буяльский назвал виновников поражения.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский высказал свое мнение о поединке, в котором его команда на своем поле уступила Заре (1:2).

"Они хорошо и компактно играли в обороне и атаке и выходили из обороны через пас. Мы были не готовы к такой игре. Структура игры Зари изменилась. Если длинные передачи отдают, то подготовлено, за спину".

"Поражение — это вина всей команды — и защитников, и полузащитников, и вратаря. Не так организовано начинаем игру, поэтому так получается".

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"Когда проигрывали 0:1, у Зари были более организованы атаки и больше моментов, чем у нас. У нас были свои моменты, из которых нужно было выжимать максимум, но не получилось", — цитирует Буялького официльный сайт киевлян.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Виталий Буяльский.
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